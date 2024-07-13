Масштабный пожар вспыхнул в районе Рубероидного завода в Краснодаре

К тушению крупного пожара на одном из складских и производственных предприятий, расположенных на огромной территории бывшего Рубероидного завода в Краснодаре, приступили пожарные ГУ МЧС.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул в бытовке промзоны, расположенной по Майскому проезду по соседству с улицей Калинина. После этого пламя перекинулось на находящийся рядом склад.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в производственном здании. По предварительным данным, площадь пожара составляет более 5 тыс. кв. м. На месте ЧП работают более 90 спасателей и 37 единиц техники.. Из-за масштаба возгорания к тушению пришлось привлечь пожарный поезд. Силы и средства ГУ МЧС РФ непрерывно наращиваются.

По уточненной информации МЧС, площадь пожара составила 1 тыс. 500 кв. м. Спасателям удалось локализовать пожар в производственном здании по изготовлению модульных каркасных строений.

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