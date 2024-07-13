Крупный лесной пожар площадью более 5 га тушат в Туапсинском районе

Пожар произошел в ночь на 13 июня в районе села Подхребтового, которое находится примерно в 20 км от Черноморского побережья в горной местности Джубгского лесничества.

В 11:15 специалистам Краевого лесопожарного центра удалось локализовать возгорание леса на площади около 5,1 га. В общей сложности в ликвидации лесного пожара принимают участие 15 человек и 6 единиц техники.

Сообщение о задымлении Новомихайловском участковом лесничестве на пульт диспетчерской службы Краевого лесопожарного центра поступило вечером 12 июня. Для проверки полученной информации на место ЧП выехала лесопожарная бригада в составе 11 человек и 4 единицы техники. Из-за отсутствия дороги к месту пожара специалистам пришлось добираться пешком. В 06:20 место возгорания удалось обнаружить и приступить к тушению леса.

В эти минуты проводится наращивание сил и средств для скорейшей ликвидации лесного пожара, сообщает «Краевой лесопожарный центр».