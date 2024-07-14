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Масштабный пожар на складах в Краснодаре потушили спустя более 8 часов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/masshtabnyj-pozhar-na-skladah-v-krasnodare-potushili-spustya-bolee-8-chasov
Масштабный пожар на складах в Краснодаре потушили спустя более 8 часов
Фото t.me/mchs_kuban

Сообщения о пожаре на одном из складских и производственных предприятий в районе Рубероидного завода поступили 13 июля около 17:30.

Полностью возгорание ликвидировали 14 июля в 7:29. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям очевидцев, пожар начался в бытовке на Майском проезде. После этого пламя перекинулось на находящийся рядом склад. Площадь пожара составила 1 тыс. 500 кв. м. В ликвидации участвовали более 90 человек и 37 единиц техники. Из-за масштаба возгорания к тушению пришлось привлечь пожарный поезд.

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