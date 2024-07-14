Мэр Новороссийска: из-за пожара эвакуировали около 500 человек и 30 машин

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что площадь пожара в районе Абрау-Дюрсо превысила 18 га.

Мэр города-героя подчеркнул, что угрозы для жизни людей нет.

«Нахожусь на месте тушения пожара. В 11:45 поступило сообщение о возгорании травы и деревьев в районе базы отдыха «Романтик». Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет», — написал Кравченко в Telegram.

Он также сообщил, что в тушении задействованы 64 человека и 16 единиц техники. Дополнительно вызван пожарный вертолет из Геленджика и Сочи, пожарные расчеты из Анапы. Помимо этого необходимую помощь в эвакуации людей по морю готовы оказать береговые спасатели на лодках.

По уточненной информации, площадь пожара выросла до 20 га. Авиация сбросила 30 т воды. В тушении пожара участвуют порядка 160 человек и 40 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на место происшествия направили вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. Также дополнительно привлечен вертолет Ми-8 Горение травы на территории базы отдыха полностью ликвидировано.