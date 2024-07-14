К тушению пожара в районе Абрау-Дюрсо дополнительно привлекли вертолет Ми-8

Для ликвидации крупного лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо под Новороссийском направили второй вертолет — Ми-8 МЧС России.

По уточненной информации, на территории базы отдыха «Голубая волна» огонь повредил шесть деревянных домов и два легковых автомобиля. Огонь охватил 1 тыс. 500 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на место происшествия направили вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. Горение травы на территории базы отдыха полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составляет 10 га. На месте работают 85 специалистов и 23 единицы техники.