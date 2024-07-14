Площадь пожара в хуторе Дюрсо выросла до 10 га, к тушению привлекли авиацию

В настоящее время площадь лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо увеличилась до 10 га. При этом горение травы на территории базы отдыха полностью ликвидировано.

В тушении пожара задействованы 85 специалистов и 23 единицы техники. На место происшествия направили вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщается также, что ликвидацию пожара осложняет сухая и жаркая погода.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за верхового пожара огонь распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». Есть угроза дальнейшего распространения. Отдыхающих эвакуировали. В общей сложности эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей. Также пожарные спасли от огня маленького лисенка. Прокуратура взяла под контроль ликвидацию пожара.