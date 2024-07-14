Прокуратура взяла под контроль тушение лесного пожара в Абрау Дюрсо

Крупный лесной пожар начался в районе хутора Дюрсо утром 14 июля. Прокуратура Краснодарского края взяла под контроль ликвидацию пожара.

На месте происшествия находятся прокурор Новороссийска Алексей Грудина, а также и.о. Азово-Черноморского природоохранного прокурора Андрей Могилкин.

«14 июля 2024 года зафиксировано возгорание травы и кустарника в районе хутора Дюрсо Новороссийска в границах квартала 61 лесничества Абрау-Дюрсо. В связи с сухой ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади лесного фонда», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ликвидации пожара задействовано 42 человека, 16 единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за верхового пожара огонь распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». Есть угроза дальнейшего распространения. Отдыхающих эвакуировали. В общей сложности эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей. Также пожарные спасли от огня маленького лисенка.