Маленького лисенка спасли от лесного пожара в Абрау-Дюрсо под Новороссийском

Пожарные ликвидируют крупное возгорание в хуторе Дюрсо под Новороссийском. В настоящее время площадь пожара составляет 3 га.

Отдыхающих эвакуировали с ближайших баз отдыха. Помощь потребовалась не только людям — пожарные спасли лисенка, который пытался убежать от огня.

«Сейчас он сидит в машине, так как выпустить его в безопасное место нет возможности», — пишет газета «Жизнь Абрау».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». Эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей.