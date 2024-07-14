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Маленького лисенка спасли от лесного пожара в Абрау-Дюрсо под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/malenkogo-lisenka-spasli-ot-lesnogo-pozhara-v-hutore-abrau-pod-novorossijskom
Маленького лисенка спасли от лесного пожара в Абрау-Дюрсо под Новороссийском
Фото t.me/lifeabrau

Пожарные ликвидируют крупное возгорание в хуторе Дюрсо под Новороссийском. В настоящее время площадь пожара составляет 3 га.

Отдыхающих эвакуировали с ближайших баз отдыха. Помощь потребовалась не только людям — пожарные спасли лисенка, который пытался убежать от огня.

«Сейчас он сидит в машине, так как выпустить его в безопасное место нет возможности», — пишет газета «Жизнь Абрау».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». Эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей.

 

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