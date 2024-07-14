Пожар в хуторе Дюрсо распространился на базу отдыха «Голубая волна»

Площадь пожара в хуторе Дюрсо выросла до 3 га. Потребовалась эвакуация отдыхающих с базы отдыха «Голубая волна» — эвакуировали 220 человек.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 11:29. На момент начала тушения площадь пожара составляла 1 га.

«Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха «Голубая волна», есть угроза распространения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отдыхающих эвакуировали. В общей сложности эвакуировано 220 человек, в том числе 40 детей. МЧС России наращивает силы и средства. В ликвидации пожара участвуют более 40 человек и 11 ед. техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в Дюрсо начался утром 14 июля. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно пламя и сильное задымление.