В хуторе Дюрсо под Новороссийском загорелся лес

Пожар в Дюрсо начался утром 14 июля. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно пламя на склоне горы и сильное задымление. Автор видео уточнил, что пожар полыхает в районе базы отдыха «Романтика».

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 11:29. На место незамедлительно выехали специалисты.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит трава и растительность. Площадь пожара составляет 1 га. В тушении пожара участвуют 40 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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