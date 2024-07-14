Пожар на мусорном полигоне в Копанском под Краснодаром локализовали

О пожаре на мусорном полигоне в хуторе Копанском в экстренные службы сообщили 13 июля в 18:51. К моменту приезда пожарных площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м.

О локализации пожара сообщили утром 14 июля. На место выехал мэр Краснодара Евгений Наумов.

«К утру совместными усилиями удалось локализовать открытое горение. Сейчас самое главное — полностью ликвидировать пожар. Для этого привлекли порядка 50 человек и 29 единиц техники: бульдозеры, самосвалы, автоцистерны с водой. И отдельные слова благодарности тем, кто всю ночь боролся с огнем и продолжает тушение сейчас», — написал мэр в Telegram.

Глава Краснодара держит ситуацию под личным контролем.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, причиной возгорания стал выброс метана.