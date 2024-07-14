Горит свалка в Копанском под Краснодаром, причина пожара — выброс метана

К тушению свалки под хутором Копанским привлекли даже бульдозеры.

Причина возгорания отходов по южной стороне полигона — выброс метана. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров.

В локализации пожара задействованы 9 поливомоечных машин регионального оператора АО «Мусороуборочная компания», 4 пожарные машины МЧС, 6 бульдозеров, 12 самосвалов, 2 экскаватора и 30 человек личного состава, сообщает мэрия Краснодара.