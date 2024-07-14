Магазин «Пятерочка» загорелся в Архипо-Осиповке

Сообщение о пожаре на улице Вишневой в селе Архипо-Осиповка поступило в экстренные службы 14 июля в 13:33.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях местные жители. На кадрах видно сильное задымление и работа пожарных. Автор видео сообщил, что горит магазин «Пятерочка».

Прибыв на место в 13:45, пожарные установили, что загорелось здание с бытовой химией. Площадь пожара составила 150 кв. м. В ликвидации возгорания участвуют 14 человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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