Камыш на площади 1,5 тыс. кв. метров загорелся на озере лотосов под Краснодаром

Пожар в поселке Белозерном на озере лотосов начался около 12:40. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно сильное пламя и задымление за озером с и лотосами. В 12:42 на место выехали пожарные. Прибыв на место, они установили, что загорелся камыш. Пламя охватило 1 тыс. 500 кв. м.

В тушении пожара участвуют 35 человек и девять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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