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Лес загорелся на площади 0,4 га в районе поселка Псебай

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/les-zagorelsya-na-ploshhadi-0-4-ga-v-rajone-poselka-psebaj
Лес загорелся на площади 0,4 га в районе поселка Псебай
Фото t.me/krd_klpc

Сообщение о задымлении со стороны леса в районе поселка Псебай поступило диспетчеру Краевого лесопожарного центра утром 14 июля.

На место выехали сотрудники Джубгского лесничества Новомихайловского участкового лесничества и казаки в составе пяти человек и одной единицы техники.

Прибыв на место в 8:45, они обнаружили лесной пожар в Джубгском лесничестве Новомихайловском участковом лесничестве. Площадь возгорания составила 0,4 га. «Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил средств для скорейшей локализации лесного пожара», — сообщает пресс-служба ГБУК КК «Краевой лесопожарный центр».

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