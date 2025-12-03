Психология флирта: 7 приемов, как показать расположение и не перейти грань

Вечный совет «ну пофлиртуй с ним/с ней!» от многоопытных друзей способен вогнать в ступор — как применить это на практике и не выглядеть глупо? Попробуем разобраться.

Для начала, немного истории. Слово «флирт» распространилось в те далекие времена, когда одним из главных аксессуаров дамы был веер. Вместе со стильной штучкой распространилась и целая система тайных знаков, которые с ее помощью полагалось подавать кавалерам. А если маменьки и нянюшки замечали, что девица слишком уж активно мельтешит веером у лица и напоминали о приличиях, она всегда могла сделать круглые глазки: «А что такое? Я просто быстро машу веером!». Это «быстро машу» и звучало как flirt.

Кроме вееров в искусстве флирта использовали цветы, мушки (наклейки на лицо, изображающие родинки), записочки и прочая милая чепуха. Сегодня все это ушло в прошлое, но в игру под названием «флирт» люди все еще играют. Какие правила и как не проиграть?

На второй вопрос отвечаем честно: гарантий выигрыша нет. Человеческий фактор, увы, никуда не выключишь: человек может и не понять, «чего вы моргаете, на что намекаете», а еще вы можете оказаться совершенно не привлекательным для него. Так бывает: есть химия — будут отношения, нет химии — максимум дружба и то, если повезет. Но это не значит, что не стоит играть. Флирт, даже если не приведет к нужному вам результату, — это весело. Не весело бывает, когда вы просто мило общаетесь, а собеседник считывает ваше поведение, как готовность перейти на новый уровень, так что следите за своим веером.

А теперь — к сути. Что делать, чтобы человек почувствовал ваш интерес, но не испугался напора? Для начала нужно, чтобы вас просто заметили.

Сияйте

Нет, обмазываться глиттером и вешать на себя полкило стразиков не обязательно. Хотя если вам хочется соблазнить какую-нибудь сороку и проснуться в ее гнезде — вперед, будет, что внукам рассказать. Под «сияй» мы имеем в виду всего лишь искреннюю улыбку и живые яркие реакции на происходящее. Демонстрируем радость, позитив и активно участвуем в общей суете. При этом объект интереса из вида не упускаем, он не должен решить, что вам и без него весело.

Визуальный контакт

На человека, который нам симпатичен, смотреть очень приятно. Не отказывайте себе в удовольствии. Но не переусердствуете, под пристальным взглядом объекту может быть крайне неуютно. Задерживаем взгляд на его/ее губах, руках, не забываем смотреть в глаза — но надолго не зависаем. Посыл: «Мне очень нравится то, что я вижу, но я уважаю твои границы».

«Ты такой интересный!»

Не стесняемся обращаться к объекту, слушаем внимательно, задаем вопросы, чтобы подтолкнуть диалог, о себе говорим только, если спросит — ваша задача показать, что он и его мнение вам интересны. Люди, в большинстве своем, обожают говорить о себе и делиться мыслями, вот и дайте объекту возможность высказаться. Будьте активным слушателем, но не перестарайтесь (это же не допрос) и не переигрывайте — фальшь люди распознают быстро.

Хвалите

Если вы думаете, что брутальным бородатым мужикам нужны все эти красивые слова и комплименты… Да, они нужны! Комплименты нравятся всем, вне зависимости от пола и возраста. Главное — не наговорить банальностей и пошлостей. Если знаете о человеке что-то, кроме имени, можете «бить» в эту точку: «Ты классно выступил на вчерашнем совещании» или «Видел твой новый проект — это очень круто!». Внешность хвалить тоже можно и нужно, но избегайте штампов. И, пожалуйста, обойдитесь без сомнительных цитат типа: «глаза — два бриллианта в три карата». Кстати, неплохим вариантом будет отметить парфюм собеседника. Похвалите, спросите что это, еще раз похвалите, и развивайте разговор.

Пошутили — посмеялись

Смех не только продлевает жизнь, но и сближает. Смейтесь над шутками собеседника, сами включайте юмор, а еще, если происходит что-то смешное вне вашего разговора, не забывайте смотреть на собеседника, показывая, что вы не каждый сам по себе хохочете над тем, как условный пьяный Петя поет в караоке, а веселитесь вместе.

Тело — в дело

Нет, не надо напирать на собеседника своим декольте или играть мускулами. Речь всего лишь о том, чтобы максимально повернуться к собеседнику, не скрещивать руки и ноги и не отодвигаться. Вы полностью направлены на собеседника, настроены на одну с ним волну, открыты и готовы к продолжению диалога. Не зажимайтесь, жестикулируйте, поправляйте волосы, акцентируйте внимание собеседника на ваших губах и шее. Только не трогайте их постоянно, не надо создавать впечатление, что вы чешетесь.

Прикосновения

Осторожно, опасное место. Прикосновения могут как «зацепить» собеседника, так и оттолкнуть. Не каждому приятно, когда его трогает, по сути, посторонний человек, даже если с ним было весело болтать. Первое прикосновение должно быть как будто случайным, «слегка соприкоснувшись рукавами». Грубо говоря: передали солонку и дотронулись до ее/его пальцев. Или попросили прикурить и придержали руку с зажигалкой. Собеседник не отшатнулся? Уже победа, но не форсируем. Если человек не против физического контакта, можно продолжать, если отодвинулся, лучше отступить.

Главное — не относиться к флирту слишком серьезно, это позволит избежать неловкости. Получится — хорошо, а нет — вы ведь вообще ничего такого в виду не имели, просто «быстро махали веером».

