При сходе вагонов в Коми погиб 34-летний вахтовик, ехавший домой на Кубань

Как стало известно, при сходе вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск в Республике Коми погиб 34-летний житель Краснодарского края.

По данным Telegram-канала SHOT, мужчина ехал с вахты домой в Краснодарский край. Он работал оператором котельной на Ямале в «Салехардэнерго». В последний раз он связывался с женой вечером 26 июня. Ночью телефон мужчины стал недоступен.

Утром семье вахтовика сообщили о его смерти. У погибшего осталось трое детей в возрасте 3, 10 и 13 лет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в Республике Коми. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. В результате аварии пострадали 70 человек. Причиной ЧП, предположительно, стал подмыв полотна из-за дождей.

Из-за отсутствия дороги скорая помощь долгое время не могла добраться к месту аварии. На помощь пострадавшим направили три вертолета. Как сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба, в поезде находилось 215 пассажиров. Он уточнил, что пострадали 20 пассажиров, трое находятся в тяжелом состоянии.

Утром 27 июня стало известно о том, что под одним из опрокинувшихся вагонов обнаружили тела двоих человек. Пассажиров поезда пересадили в специально сформированный для них состав, который отправился в 5:14. Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. рублей. Также РЖД дополнительно выплатит по 2 млн рублей.