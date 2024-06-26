Три пассажира поезда «Воркута—Новороссийск» находятся в тяжелом состоянии

О состоянии пострадавших пассажиров поезда «Воркута—Новороссийск», сошедшего с рельсов 26 июня, сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Как мне доложило руководство Инты, в поезде находилось 215 пассажиров. Пострадавших 20 человек и трое в тяжелом состоянии. Медики уже оказывают всем помощь», — написал Уйба в Telegram.

Также он рассказал, что с рельсов сошел только «хвост» поезда, тепловоз и первые пять вагонов стоят на рельсах.

«Состав из целых вагонов сейчас выдвинется в Инту. По моему указанию в Инте наготове на перроне стоят автобусы. Они встретят всех 215 пассажиров. Пострадавших отвезут в ЦРБ. Остальных расселим в гостиницах, ПВР, школах и других учреждениях соцсферы», — сказал Уйба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. Сообщалось, что результате аварии пострадали 70 человек. Причиной ЧП, предположительно, стал подмыв полотна в результате обильных осадков. Из-за отсутствия дороги скорая помощь не может добраться к месту аварии. На помощь пострадавшим направят три вертолета.