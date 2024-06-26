К месту аварии поезда «Воркута— Новороссийск» направят 3 вертолета с медиками

Скорая помощь не может добраться к месту схода с рельсов пассажирского поезда «Воркута— Новороссийск» из-за отсутствия дороги. Будет задействована санавиация.

В Минздраве Республики Коми сообщили, что вертолеты отправляются с реанимационными бригадами.

«Из Инты выехали четыре бригады скорой медицинской помощи, до места опрокидывания поезда добраться не могут, так как нет дороги. В 20:00 мск вылетает борт из Усинска, в 20:30 вылетает борт из Сыктывкара. В 21:00 борт вылетает из Ухты», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. В результате аварии пострадали 70 человек. В качестве предварительной причины ЧП назвали подмыв полотна в результате обильных осадков.