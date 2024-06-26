Десять человек пострадали при сходе поезда «Воркута—Новороссийск» с рельс в Коми

Девять вагонов пассажирского поезда «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги.

По предварительным данным, при сходе поезда никто не погиб. По факту схода вагонов поезда возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности.

На место выехали руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте в Telegram.

В результате ЧП пострадали 10 человек, сообщает ТАСС.

В РЖД сообщили, что в составе поезда было 14 вагонов, в которых находилось 232 пассажира. РЖД окажет помощь всем пострадавшим.

«Предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков», — сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

К месту аварии направили два восстановительных поезда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после схода поезда с рельсов, движение на этом участке было приостановлено.