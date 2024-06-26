Поезд «Воркута — Новороссийск» сошел с рельсов в Республике Коми

Инцидент произошел 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги.

Сообщается, что с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда № 511 «Воркута — Новороссийск».

Движение поездов на участке приостановлено. На место выехали оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

В местных пабликах предполагают, что причиной аварии стало размытие насыпи водой. Информация уточняется.

Читайте также: поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног 8-летнего мальчика в Сочи.