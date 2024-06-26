Поезд «Воркута — Новороссийск» сошел с рельсов в Республике Коми
Происшествия
26.06.2024 19:23
Инцидент произошел 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги.
Сообщается, что с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда № 511 «Воркута — Новороссийск».
Движение поездов на участке приостановлено. На место выехали оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Информация о пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.
В местных пабликах предполагают, что причиной аварии стало размытие насыпи водой. Информация уточняется.
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