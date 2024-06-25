Поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног 8-летнего мальчика в Сочи

Инцидент произошел днем 25 июня в поселке Нижняя Хобза в Лазаревском районе. Ребенок жив, но находится в больнице.

В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что пассажирский поезд сообщением Адлер — Владикавказ применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на человека.

По предварительным данным, машинист несколько раз подавал звуковые сигналы, чтобы избежать наезда на людей. В результате поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног 8-летнего мальчика. Ребенок упал на насыпь и получил серьезные травмы головы и тела. Мальчика госпитализировали в детскую больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту травмирования мальчика проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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