Электричка сбила насмерть 17-летнего подростка в Кавказском районе

Сообщение о том, что поезд наехал на мужчину, поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Кавказская 19 июня.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительным данным, на железнодорожном перегоне Гулькевичи — Отрадо-Кубанская электропоезд насмерть сбил 17-летнего местного жителя. Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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