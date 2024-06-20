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Электричка сбила насмерть 17-летнего подростка в Кавказском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektrichka-sbila-nasmert-17-letnego-podrostka-v-kavkazskom-rajone
Электричка сбила насмерть 17-летнего подростка в Кавказском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о том, что поезд наехал на мужчину, поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Кавказская 19 июня.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительным данным, на железнодорожном перегоне Гулькевичи — Отрадо-Кубанская электропоезд насмерть сбил 17-летнего местного жителя. Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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