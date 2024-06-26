Число пострадавших при сходе с рельс поезда «Воркута-Новороссийск» выросло до 70

Девять вагонов пассажирского поезда «Воркута — Новороссийск» вечером 26 июня сошли с рельсов в Республике Коми.

В правоохранительных органах сообщили, что в результате аварии пострадали 70 человек. У пострадавших легкие травмы, ушибы и ссадины, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Погибших в результате схода поезда с рельсов нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в составе поезда было 14 вагонов, в которых находилось 232 пассажира. В качестве предварительной причины аварии назвали подмыв полотна в результате обильных осадков.