Пассажиры поезда Воркута — Новороссийск уехали специальным составом

Пассажиры, следовавшие в поезде № 511 Воркута — Новороссийск, пересели в специально сформированный для них состав около станции Угольный.

Состав отправился в 5:14 и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Пересесть в новый состав и перенести багаж пассажирам помогли волонтеры. Также для пассажиров организовали питание, им выдали воду и пледы.

С опозданием идут 8 поездов: № 41 Воркута — Москва, № 209 Лабытнанги — Москва, № 375 Воркута — Москва, № 89 Воркута — Нижний Новгород, №22 Москва — Лабытнанги, № 310 Адлер — Воркута, № 118 Санкт-Петербург — Лабытнанги, № 376 Москва — Воркута.

Сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам. В вагонах поддерживают комфортный температурный режим. Пассажиров поездов, опаздывающих на 4 часа и более, обеспечивают питанием, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

При осмотре места происшествия, где сошли 9 вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск, под одним из опрокинувшихся вагонов обнаружили тело мужчины, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. Сообщалось, что результате аварии пострадали 70 человек. Причиной ЧП, предположительно, стал подмыв полотна в результате обильных осадков. Из-за отсутствия дороги скорая помощь не может добраться к месту аварии. На помощь пострадавшим направили три вертолета. Как сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба, в поезде находилось 215 пассажиров. Он уточнил, что пострадали 20 пассажиров, трое находятся в тяжелом состоянии.