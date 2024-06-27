На месте схода поезда Воркута — Новороссийск обнаружили тела двоих человек

РЖД выплатит компенсации родственникам погибших, а также пострадавшим при сходе вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск.

По данным РЖД, на месте схода вагонов обнаружены тела двоих человек. Пока что не могут установить местонахождение еще одного пассажира. Ведутся поиски.

Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. рублей. Также выплатят дополнительно по 2 млн рублей от РЖД.

Пострадавшие, которых госпитализировали, получат по 1 млн рублей, остальным пострадавшим выплатят по 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня в 18:12 на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в Республике Коми. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. В результате аварии пострадали 70 человек. Причиной ЧП, предположительно, стал подмыв полотна из-за дождей.

Из-за отсутствия дороги скорая помощь долгое время не могла добраться к месту аварии. На помощь пострадавшим направили три вертолета. Как сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба, в поезде находилось 215 пассажиров. Он уточнил, что пострадали 20 пассажиров, трое находятся в тяжелом состоянии.

Утром 27 июня стало известно о том, что под одним из опрокинувшихся вагонов обнаружили тело мужчины. Пассажиров поезда пересадили в специально сформированный для них состав, который отправился в 5:14.