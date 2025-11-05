Почему мы откладываем на потом: психология прокрастинации и как с ней справиться

Прокрастинация — сложный психологический механизм включающийся от неумения человека управлять своими эмоциями.

Прокрастинация — это лень, не вредная привычка и не дурное воспитание. Человек подверженный прокрастинации не испытывает от этого никакого удовольствия, в отличие от лентяя и бездельника.

Прокрастинацию сложно симулировать. А гордиться ею, как сейчас, некоторые индивидуумы гордятся паническими атаками, вовсе нет никакого желания.

В основе прокрастинации находится не проблема с распределением своего времени — отсутствием тайм-менеджмента.

Страх провала

Патологическая боязнь и неприятие любой критики может сыграть злую шутку.

Представьте, что человек получает задание в идеальном результате которого не уверен. Вариант: «попробовать же можно» не рассматривается. Задание должно быть выполнено безупречно. Любой другой вариант мозг воспринимает как угрозу самооценке. И ставит защиту в виде мысли о том, что «лучше совсем не браться за решение задачи, чем выполнить ее кое-как».

«Вдруг все поймут, что я некомпетентен? Как с этим жить дальше?» Негативные чувства настолько сильны, что подталкивают человека любым способом избежать риск неудачи. Тут-то и находится универсальное решение — ничего не делать. То, что отсутствие любого результата — уже отрицательный, мозг игнорирует и не берет во внимание.

А вдруг получится

Да, кроме боязни потерпеть поражение бывает и страх успеха. Неуверенный в себе человек может сам убедить себя в том, что победы его случайны. Что в следующий раз он ни с чем подобным не справиться. Успех, «свалившийся на голову» приведет не только к признанию заслуг, но и к новым, более сложным обязательствам, завышенным ожиданиям, которые он точно не оправдает.

В результате этих умопостроений человек на уровне подсознания объявляет сам себе забастовку и саботирует любую свою продуктивную деятельность, лишь бы не выйти из «зоны комфорта».

Беспощадный бунт

Есть такие свободолюбивые натуры, которые не приемлют контроля, скучных рутинных задач, особенно навязанных извне — родителями, начальством или общественным договором. Это тоже не черта характера, а последствия психологических травм, полученных в разное время жизни и в основном родом из детства.

Повзрослев, человек пытается изо всех сил доказать (в основном самому себе), что он птица вольная и не приемлет потерю свободы и может сам принимать решения. Этот бунт происходит тоже в «глубинах подсознания» и проявляется актами сопротивления, то есть откладыванием дел «на потом».

Если спросить такого человека почему он не хочет подчиняться разумным требованиям, с большой долей вероятности он ответит: «Потому, что меня заставляют». И то, если захочет вступать и сможет вести диалог.

Близоруко понятые перспективы

Мозг человека устроен так, что немедленное вознаграждение он оценивает неизмеримо выше, чем туманные награды или наказания теряющиеся в далеком будущем и вообще во времени и пространстве.

Все как в пословице: «Лучше синица в руках…» и так далее по тексту.

Плохую шутки играет и переоценка собственных сил и возможностей: «Времени-то вагон. Куда спешить, все и так успею». Удовольствие получаемое здесь и сейчас затмевает потенциальный будущий стресс, находящийся где-то там за горизонтом событий.

Невнятность поставленной задачи

Если задача большая и сложная, с этим справиться можно. Главное, чтобы она была четко сформулировано, потому что куда труднее браться за «пойди туда, не знаю куда».

В нормальном состоянии человек может потребовать подробных указаний, в перегруженном, на грани нервного срыва такие алгоритмы вызывают тревогу, когнитивный диссонанс и паралич воли.

Не зная, с чего начать и как подступиться, мозг дает человеку команду «спрятаться». «Я не знаю как делать, поэтому не буду делать вообще. Может быть проблема со временем «рассосется». Кстати, если есть положительный опыт «рассасывания», механизм прокрастинации включается незамедлительно.

Знакомство с противником

Можно попытаться одержать победу над собой, только это не принесет положительных результатов. Побороть нужно не свою личность, а механизм прокрастинации, то есть нивелировать эмоциональное сопротивление, сделав задачу не такой уж страшной, как она кажется.

Начало начал

Используйте метод «первого шага» или «правило двух минут». Просто нужно начать выполнять «невыполнимое» задание. Определите для него жесткие временные рамки — 2 минуты и не более и приступайте немедленно. Уж 2 минуты можно-то потратить!

Чаще всего, начав заниматься делом его легко будет продолжить и даже завершить. За все те же 2 минуты. Не хватило времени — назначьте еще 2 минуты, в конкретно определенное время. Например, устроив себе 25-ти минутный перерыв. После нескольких таких циклов вы сможете переключиться с ожидания пугающего результата на рабочий процесс.

Только попробовать

Не нужно ставить перед собой задачу «взять себя в руки и завершить все за один присест». Вслед за этим придет желание сделать этот «присест» «когда-нибудь».

Убедите себя в том, что вы «только начнете, а там посмотрим». Не садитесь писать статью, курсовую работу, отчет или план. Не устраивайте глобальный ремонт или перестановку мебели. Скажите себе: «Я только начну» и начинайте — напишите заголовок или сделайте набросок будущего проекта кухни. И дело пойдет.

Приятного аппетита

Съесть лягушку. Есть такой прием в психологии. Он предполагает начало дня или нового дела с самой неприятной задачи. Пока силы есть, воля не загнана в тупик — избавьтесь от наиболее неприятного, тяжелого и противного. Это как в сакраментальном предложении: «Есть две новости — плохая и хорошая. С какой начинать?». Так и в случае с прокрастинацией — начинайте с плохого. Вы не заметите как его преодолеете. И хорошее станет заслуженной наградой

Трезвый расчет

Возможно вы предъявляете к себе повышенные требования. Хотите быть идеальным. Просто поймите, что кроме вас никто этого не ждет. Снижайте высоко задранную планку. Представьте, что делаете работу на черновике и шансы все исправить, доделать и переделать есть всегда.

Оценивая свою работу по пятибалльной шкале, позвольте поставить себе три с плюсом. Это вполне удовлетворительная оценка. И не забывайте, что лучшее — враг хорошего. И, как там говорил один из великих цезарей: «Я сделал, что мог. Кто хочет — пусть сделает лучше».

