Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае достигла 1,2 тыс. кв. метров

Об этом утром 3 мая сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Глава Темрюкского района утром выехал на место на место ЧП в поселке Волна.

«На территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» работают специальные службы. Площадь возгорания — 1,2 тыс. кв м, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются», — написал Федор Бабенков в своем Telegram-канале.

В тушении пожара задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Волна Темрюкского района утром 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края держит взял ситуацию под личный контроль.