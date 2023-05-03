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Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае достигла 1,2 тыс. кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-pozhara-na-neftebaze-v-krasnodarskom-krae-dostigla-1-2-tys-kv-metrov
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае достигла 1,2 тыс. кв. метров
Фото t.me/FedorBabenkov

Об этом утром 3 мая сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Глава Темрюкского района утром выехал на место на место ЧП в поселке Волна.

«На территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» работают специальные службы. Площадь возгорания — 1,2 тыс. кв м, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются», — написал Федор Бабенков в своем Telegram-канале.

В тушении пожара задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Волна Темрюкского района утром 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края держит взял ситуацию под личный контроль.

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