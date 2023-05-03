Почти 190 человек и 5 пожарных поездов тушат пожар на нефтебазе в Краснодарском крае

В Темрюкском районе 3 мая тушат пожар на нефтехранилище в поселке Волна. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о ходе ликвидации возгорания.

Глава региона сообщил о том, что на месте руководит процессом тушения пожара начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

«Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли 5 пожарных поездов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев поблагодарил сотрудников МЧС за оперативную и слаженную работу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Волна Темрюкского районаутром 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Возгорание произошло на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз». Пожару присвоили высший ранг сложности. Его площадь составила 1,2 тыс. кв м. Пострадавших нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял ситуацию под личный контроль. Он также опроверг информацию об эвакуации жителей поселка Волна из-за пожара.