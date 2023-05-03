Кондратьев: в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами
Происшествия
03.05.2023 06:56
Об этом утром 3 мая сообщил в своих соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что угрозы для жителей населенного пункта нет. На месте работают сотрудники экстренных служб и МЧС. Специалисты делают все возможное, чтобы огонь не распространился.
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