Об этом утром 3 мая сообщил в своих соцсетях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что угрозы для жителей населенного пункта нет. На месте работают сотрудники экстренных служб и МЧС. Специалисты делают все возможное, чтобы огонь не распространился.

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