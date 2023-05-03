Кондратьев опроверг информацию об эвакуации жителей поселка Волна из-за пожара на нефтебазе на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях утром 3 мая призвал жителей сохранять спокойствие.

«Сейчас в сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей поселка Волна в Темрюкском районе. Это информация не соответствует действительности. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что ситуация не требует эвакуации жителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Волна Темрюкского районаутром 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности.

Возгорание произошло на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз». Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв м. Пострадавших нет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял ситуацию под личный контроль.