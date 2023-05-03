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Объем горящего на нефтебазе в Краснодарском крае резервуара составляет 20 тыс. куб. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/obem-goryashhego-na-neftebaze-v-krasnodarskom-krae-rezervuara-sostavlyaet-20-tys-kub-metrov
Объем горящего на нефтебазе в Краснодарском крае резервуара составляет 20 тыс. куб. метров
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Пожару присвоен четвертый (наивысший) номер сложности.

По данным источника в экстренных службах Краснодарского края, объем резервуара с нефтепродуктами, который загорелся на территории АО «Таманьнефтегаз» в поселке Волна, составляет 20 куб. м.

Специалисты Роспотребнадзора произвели исследования проб воздуха в зоне жилой застройки в поселке Волна. Превышений предельной допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировали, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Волна Темрюкского района утром 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Возгорание произошло на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял ситуацию под личный контроль. Он также опроверг информацию об эвакуации жителей поселка Волна из-за пожара. Пожару присвоили высший ранг сложности. Его площадь составила 1,2 тыс. кв м. Возгорание тушат  188 человек, 51 единица техники и 5 пожарных поездов. Пострадавших нет. Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил о том, что резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна загорелся в результате падения беспилотника.

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