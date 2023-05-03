Кондратьев опубликовал видео с места тушения пожара на нефтебазе в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях опубликовал видеозапись с места пожара в Темрюкском районе.

«Видео с места тушения пожара на нефтебазе в поселке Волна. Сотрудники МЧС делают все, чтобы как можно быстрее ликвидировать возгорание», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что открытого огня на территории нефтебазы, где загорелся резервуар с нефтепродуктами, уже нет. На видеозаписи пожарные ведут проливку пеной поврежденного огнем резервуара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Волна Темрюкского района утром 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Возгорание произошло на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял ситуацию под личный контроль. Он также опроверг информацию об эвакуации жителей поселка Волна.

Пожару присвоили высший ранг сложности. Его площадь составила 1,2 тыс. кв м. Возгорание тушилит 188 человек, 51 единица техники и 5 пожарных поездов. Пострадавших нет. Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил о том, что резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна загорелся в результате падения беспилотника.