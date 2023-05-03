Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе произошел после падения беспилотника

По данным источника в экстренных службах Краснодарского края, резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна загорелся в результате падения БПЛА.

«Загорание резервуара с нефтепродуктами на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» произошло в результате падения беспилотника», — сообщил собеседник, знакомый с ситуацией на месте ЧП.

Также по уточненным данным экстренных служб, площадь пожара на достигла 1 тыс. 250 кв. м. В настоящий момент пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Официального подтверждения от экстренных служб информации о падении беспилотника пока что не поступало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Волна Темрюкского района утром 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. Возгорание произошло на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял ситуацию под личный контроль. Он также опроверг информацию об эвакуации жителей поселка Волна из-за пожара. Пожару присвоили высший ранг сложности. Его площадь составила 1,2 тыс. кв м. Возгорание тушат 188 человек, 51 единица техники и 5 пожарных поездов. Пострадавших нет.