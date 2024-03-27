Открытие центра «Геленджик Арена» перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Открытие культурно-делового центра «Геленджик Арена» руководство решило перенести в связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле».

«Горе коснулось многих семей россиян, по всей стране продолжаются траурные мероприятия. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате непостижимой трагедии. Все билеты, приобретенные ранее на мероприятия, будут действительны на новые даты», — рассказала директор «Геленджик Арена» Дарья Дьякова.

Открытие также пройдет в благотворительном формате, новую дату сообщат дополнительно, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 марта группа людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье с оружием. Они начали расстреливать людей в холле, а после зашли на бельэтаж и продолжили стрелять по сидевшим в зале. Также террористы разлили в здании бензин и устроили поджог.

Здание тушили около суток. Всего в результате массового расстрела и пожара погибли 139 человек, еще 360 пострадали.

Из-за теракта отменили массовые мероприятия по всей России, а 24 марта объявили днем траура. Террористов задержали и арестовали до 22 мая.