МЧС заявило о ликвидации последствий пожара в «Крокус сити холле»
Происшествия
25.03.2024 19:42
По состоянию на 25 марта, в концертном зале «Крокус сити холла» спасатели продолжают разбирать обрушившиеся во время пожара металлические конструкции.
В ведомстве уточнили, что в 18:40 объявлена ликвидация последствий пожара. Открытый огонь потушили 23 марта в 19:18. Общая площадь возгорания составила 12,9 тыс. кв. м.
На месте ЧП работают 586 человек и 115 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
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