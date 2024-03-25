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СК задержал еще троих подозреваемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-zaderzhal-eshhe-troih-podozrevaemyh-v-organizatsii-terakta-v-krokus-siti-holle
СК задержал еще троих подозреваемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В рамках расследования уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Следственный комитет России установил личности еще троих мужчин, которых подозревают в причастности к организации теракта в Красногорске.

По данным следствия, для совершения теракта Шамсидин Фаридуни не позже января этого года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а затем — Диловара Исломова.

Следователи направили ходатайство в суд об аресте Аминчона Исломова, Диловара Исломова и еще одного подозреваемого по уголовному делу, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

В материалах дела, оглашенных в Басманном суде Москвы, говорится о том, что Диловар Исломов 1999 года рождения родился в Душанбе, но является гражданином РФ. Он работает таксистом. У него есть жена и маленький ребенок.

Суд избрал ему меру пресечения Диловару, Аминчону и Исраилу Исломовым в виде заключения под стражу до 22 мая, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Басманный суд Москвы до 22 мая отправил под арест четверых подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» — это 25-летний Шамсиддин Фаридуни, 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода и 19-летний Мухаммадсобир Файзов.

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