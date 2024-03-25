Четверых подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» отправили под арест

Басманный суд Москвы до 22 мая отправил под арест четверых подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

Заседание прошло 24 марта в закрытом режиме. Всем четверым гражданам Таджикистана грозит пожизненное лишение свободы.

Первый подозреваемый, 32-летний Далерджон Мирзоев, признал вину в полном объеме. Известно, что он женат и у него четверо детей. У Мирзоева была временная регистрация на три месяца в Новосибирске, но она истекла.

Второй подозреваемый, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, в зале суда общался через переводчика. По его словам, имеет регистрацию в РФ, но не помнит адрес, в 2018 году жил в Подольске. Он безработный, имеет неоконченное среднее образование. Женат, есть ребенок. Вину также признал в полном объеме.

Третий подозреваемый в теракте, 25-летний Шамсиддин Фаридуни, зарегистрирован в Красногорске, работал на фабрике в Подольске. Женат, есть восьмимесячный ребенок.

Четвертого подозреваемого, 19-летнего Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова, доставили в суд на кресле-каталке в сопровождении врача. Сообщается, что он был зарегистрирован в Иванове. Имеет среднее образование, работал парикмахером в барбершопе, но уволился. Холост, детей нет, пишет газета «Известия».

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