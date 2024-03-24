Число пострадавших при теракте теракте в Подмосковье достигло 180

Министерство здравоохранения Московской области обновило список госпитализированных в больницы Москвы и Подмосковья, которые пострадали в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» во время теракта 22 февраля.

Всего в списке значатся 180 пациентов. На стационарном лечении находятся 142 человека, еще 38 человек — на амбулаторном.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минздрав РФ 24 марта сообщил о том, что среди госпитализированных 12 взрослых находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние 33 пострадавших — тяжелое. По последним данным СКР, число погибших при теракте в «Крокус сити холле» увеличилось до 137.