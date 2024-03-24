До 137 увеличилось число погибших в теракте в «Крокус сити холле»

Обновленную информацию о количестве погибших во время теракта в Красногорске сообщили вечером 24 марта в СК России.

По данным ведомства, в «Крокус Сити Холле» не обнаружили заминированных тел и других следов минирования. С места изъяли 4 комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. Также пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова нашли в автомобиле, на котором пытались скрыться преступники. Оружие направлено на экспертизу. В ближайшее время четверых подозреваемых отправят под стражу.

«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении СК России в Telegram.

Людям начали выдавать личные вещи, документов и автомобили, которые в день теракта находились в концертном комплексе.

По данным московского департамента здравоохранения, процедура опознания тел погибших в теракте, который произошел в концертном зале «Крокус сити холл», проходит в бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы круглосуточно. Родственников приглашают на опознание заранее, говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

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