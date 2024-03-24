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СК установит, были ли открыты двери запасных выходов в «Крокус Сити Холле»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-ustanovit-byli-li-otkryty-dveri-zapasnyh-vyhodov-v-krokus-siti-holle
СК установит, были ли открыты двери запасных выходов в «Крокус Сити Холле»
Фото t.me/sledcom_press

Председатель СКР Александр Бастрыкин 24 марта провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

Глава ведомства проконтролировал работу следственной группы и заслушал доклады о последних результатах расследования. Бастрыкин подчеркнул, что следствие должно установить всех лиц, причастных к совершению теракта, в том — его организаторов. Он потребовал тщательного выяснить мельчайшие подробности трагедии.

В ходе совещания также председатель СК России поручил проверить состояние противопожарной безопасности в здании концертного зала, а также установить, были ли открыты двери запасных выходов.

Следствие восстанавливает картину теракта в деталях, в том числе и предшествовавших событий. В настоящее время следственная группа продолжает собирать и фиксировать доказательства совершенных преступлений, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе 3 детей. По данным на 11:00 24 марта, в списке госпитализированных значились 154 человека.

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