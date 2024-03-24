До 152 увеличилось число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Обновленные данные о числе пострадавших 24 марта сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, в результате теракта пострадали 285 человек, в том числе 8 детей. Их них 133 человека погибли, в том числе 3 детей. Количество пострадавших увеличилось до 152. Из них три человека уже выписаны из больниц.

Спасатели МЧС продолжают разбирать конструкции здания и завалы на месте теракта. Уже очистили 91 куб. м. Ночью прибыла тяжелая техника для обеспечения доступа спасателей в помещения внутри здания, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СК РФ на 16:20 23 марта, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» составляло 133 человека. К вечеру 23 марта эта цифра увеличилась до 140. Число жертв может расти, так как поисковая операция и разбор завалов продолжаются.