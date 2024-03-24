Минздрав: до 154 выросло число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Минздрав Московской области 24 марта обновило список госпитализированных в медучреждения Москвы и Подмосковья, которые получили травмы во время теракта в концертном зале «Крокус сити холл» вечером 22 марта.

По данным ведомства, в списке госпитализированных значатся 154 человека. Уточняется, что в стационарах находятся 107 пострадавших, еще 44 человека отправлены на амбулаторное лечение. Трое пострадавших выписаны, сообщает ТАСС.

Спасатели МЧС России продолжают разбор завалов в сгоревшем концертном зале. Ночью демонтировали фасад с южной стороны здания и сформировали отверстие, через которое планируют доставить кран весом 100 т. С его помощью спасатели уберут крупные части обрушившихся конструкций.

Всего разобрали и вынесли более 250 куб. м конструкций. На месте работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи, сообщает МЧС России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе 3 детей. По данным на 9:00 24 марта, в числе пострадавших числились 152 человека. Число жертв может расти, так как поисковая операция и разбор завалов на месте ЧП продолжаются.