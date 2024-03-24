В больницах остаются 110 пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

В Министерстве здравоохранения РФ 24 марта рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, в медучреждениях остаются 110 пострадавших. Среди госпитализированных 12 взрослых находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние 33 пострадавших — тяжелое. Еще 47 пациентов — в состоянии средней степени тяжести.

Из стационаров выписали 32 человека в связи с улучшением состояния, 38 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе 3 детей. По данным на 11:00 24 марта, в списке госпитализированных значились 154 человека.