Массовые развлекательные мероприятия отменят 24 марта на Кубани

Об отмене всех массовых развлекательных мероприятия в день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Днем общенационального траура по погибшим в теракте в Подмосковье объявлено 24 марта.

«В знак скорби по жертвам теракта в Подмосковье завтра, в день общенационального траура, на территории Краснодарского края отменяем все массовые развлекательные мероприятия», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России обратился к гражданам и объявил 24 марта днем общенационального траура.

В Краснодарском крае до 31 марта отменены все физкультурно-массовые мероприятия.