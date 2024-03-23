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Массовые развлекательные мероприятия отменят 24 марта на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vse-massovye-razvlekatelnye-meropriyatiya-otmenyat-24-marta-na-kubani
Массовые развлекательные мероприятия отменят 24 марта на Кубани
Фото t.me/kondratyevvi

Об отмене всех массовых развлекательных мероприятия в день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Днем общенационального траура по погибшим в теракте в Подмосковье объявлено 24 марта.

«В знак скорби по жертвам теракта в Подмосковье завтра, в день общенационального траура, на территории Краснодарского края отменяем все массовые развлекательные мероприятия», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России обратился к гражданам и  объявил 24 марта днем общенационального траура.

В Краснодарском крае до 31 марта отменены все физкультурно-массовые мероприятия.

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