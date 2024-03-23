Все физкультурно-массовые мероприятия в Краснодарском крае отменили до 31 марта
В связи с терактом в Подмосковье во всех регионах России усиливают меры безопасности, Краснодарский край не стал исключением.
На территории Краснодарского края до 31 марта отменены физкультурно-массовые мероприятия, сообщил министр спорта Кубани Серафим Тимченко.
По словам главы кубанского минспорта, все спортивные и тренировочные мероприятия в этот период будут проходить без зрителей. Запрещены также большие торжественные церемонии открытия и закрытия.
«Усиливаем контроль к охране объектов, на территории которых проходят мероприятия. Исключаем бесконтрольное пребывание на объектах и прилегающей территории посторонних лиц, автомобилей. Все учреждения проходят практические тренировки по ликвидации, минимизации последствий возможных террористических проявлений», — написал Серафим Тимченко в своем Telegram-канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.