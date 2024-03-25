Число погибших в «Крокус Сити Холле» выросло до 139 человек

Об этом 25 марта сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в результате теракта погибли 139 человек. Из них 25 марта опознали 75 человек. Среди погибших — трое детей. Опознания погибших продолжаются. Пострадали 182 человека.

Также глава СКР заявил о том, что следствие установило полную хронология событий.

«Все четверо исполнителей теракта в «Крокус сити холле» признали вину, еще трое задержаны за помощь террористам», — цитирует Александра Бастрыкина ТАСС.

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