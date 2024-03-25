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Путин: теракт в «Крокус Сити Холле» совершен руками радикальных исламистов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-terakt-v-krokus-siti-holle-sovershen-rukami-radikalnyh-islamistov
Путин: теракт в «Крокус Сити Холле» совершен руками радикальных исламистов
Фото Михаила Метцеля/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провел совещание, на котором обсудили меры, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».

Президент еще раз выразил соболезнования родственникам жертв, а также поблагодарил всех, кто спасал людей после теракта.

«Прежде всего хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта, пожелать скорейшего выздоровления раненым. Благодарю всех, кто в тяжелейших условиях спасал людей, помогал пострадавшим», — сказал глава государства.

Владимир Путин заявил, Россия знает исполнителей теракта в подмосковном «Крокус сити холле», но ее интересует заказчик.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

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