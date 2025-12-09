На тлеющем мусорном полигоне в Новороссийске отсыпали 3,2 тыс. кубометров земли

О ситуации на полигоне размещения ТКО в урочище горы Щелбы, где больше недели тушат возгорание, рассказал замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

На тлеющем полигоне круглосуточно работают сотрудники МЧС, краевой и муниципальной пожарных служб. Специалисты проливают тело полигона водой и ведут отсыпку грунтом.

«Выполнено 323 рейса, засыпано 3230 куб. м земли. Работы продолжаются!» — написал Гавриков Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе поступило в экстренные службы 1 декабря в 16:21. По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла около 350 кв. м. Прокуратура Новороссийска организовала проверку. В 19:45 сообщили о локализации возгорания на площади 350 кв. м, в 23:48 пожар был ликвидирован. Однако утром 2 декабря он вновь разгорелся. Пожар локализовали в тот же день в 11:00 на площади 250 кв. м.

Днем 3 декабря площадь пожара сократилась до 220 кв. метров. По состоянию на 12:17 4 декабря площадь тления не изменилась, специалисты отсыпали 400 куб. м грунта. 5 декабря стало известно о возникновении новых очагов пожара из-за усиления ветра.

Роспотребнадзор выявил превышения ПДК по взвешенным веществам и оксиду углерода.

Подпишись, здесь всегда интересно.