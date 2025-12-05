Из-за ветра разгорается тлеющий мусорный полигон в Новороссийске

О появлении новых очагов возгораний на полигоне размещения ТКО в урочище горы Щелбы, который тлеет четвертый день, сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

По словам вице-мера города-героя, на мусорном полигоне сложилась сложная ситуация. Новые очаги возгорания на уже тлеющем полигоне возникают из-за усиления ветра. Сейчас службы пытаются минимизировать распространение огня, проливая тлеющие очаги водой и засыпая грунтом.

«Пожарные, а также сотрудники полигона предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара. Работы ведутся круглосуточно», — написал Александр Гавриков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе поступило в экстренные службы 1 декабря в 16:21.

По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла около 350 кв. м. Прокуратура Новороссийска организовала проверку. В 19:45 сообщили о локализации возгорания на площади 350 кв. м, в 23:48 пожар был ликвидирован. Однако утром 2 декабря он вновь разгорелся. Пожар локализовали в тот же день в 11:00 на площади 250 кв. м.

Днем 3 декабря площадь пожара сократилась до 220 кв. метров.

